PATERNO’: INCIDENTE ROTONDA CORSO ITALIA – VIALE DE PLATANI

30 gennaio 2019 16:22
Ennesimo incidente di giornata, accaduto verso le ore 14.30 nella rotatoria Corso Italia viale dei Platani , ancora da stabilire la dinamica dello scontro.

Ad essere coinvolti tre autovetture,  a rimanere ferita, per fortuna senza grave conseguenze una persona

Sul posto un ambulanza

IN AGGIORNAMENTO

