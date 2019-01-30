PATERNO’: INCIDENTE ROTONDA CORSO ITALIA – VIALE DE PLATANI
A cura di Redazione
30 gennaio 2019 16:22
Ennesimo incidente di giornata, accaduto verso le ore 14.30 nella rotatoria Corso Italia viale dei Platani , ancora da stabilire la dinamica dello scontro.
Ad essere coinvolti tre autovetture, a rimanere ferita, per fortuna senza grave conseguenze una persona
Sul posto un ambulanza
IN AGGIORNAMENTO