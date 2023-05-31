95047

PATERNO'. INCIDENTE STRADALE JEEP SI RIBALTA IN CONTRADA SCALILLI

FLASHIncidente nella mattinata di oggi, 31 Maggio 2023 in contrada Scalilli a PaternòLa dinamica è ancora tutta da ricostruire.Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di una Jeep ha pe...

A cura di Redazione Redazione
31 maggio 2023 11:55
PATERNO'. INCIDENTE STRADALE JEEP SI RIBALTA IN CONTRADA SCALILLI -
Cronaca
Condividi

FLASH

Incidente nella mattinata di oggi, 31 Maggio 2023 in contrada Scalilli a Paternò

La dinamica è ancora tutta da ricostruire.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di una Jeep ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato sul fianco.

Secondo le primissime informazioni, il conducente non avrebbe riportato fortunatamente gravi conseguenze.

Non sarebbero coinvolti altri mezzi , il tratto interessato dal sinistro sta subendo rallentamenti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047