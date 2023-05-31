95047

PATERNO'. INCIDENTE STRADALE JEEP SI RIBALTA IN CONTRADA SCALILLI ILLESO CONDUCENTE

Incidente nella mattinata di oggi, 31 Maggio 2023 in contrada Scalilli a PaternòLa dinamica è ancora tutta da ricostruire.Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di una Jeep , mentre p...

A cura di Redazione Redazione
31 maggio 2023 17:54
PATERNO'. INCIDENTE STRADALE JEEP SI RIBALTA IN CONTRADA SCALILLI ILLESO CONDUCENTE -
News
Condividi

Incidente nella mattinata di oggi, 31 Maggio 2023 in contrada Scalilli a Paternò

La dinamica è ancora tutta da ricostruire.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di una Jeep , mentre percorreva la SP229ii, la strada che collega Paternò a Santa Maria di Licodia, ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato sul fianco.

Secondo le prime informazioni, il conducente non avrebbe riportato fortunatamente gravi conseguenze.

Non sarebbero coinvolti altri mezzi , il tratto interessato dal sinistro ha subito rallentamenti in quanto il veicolo occupava metà carreggiata.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047