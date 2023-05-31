PATERNO'. INCIDENTE STRADALE JEEP SI RIBALTA IN CONTRADA SCALILLI ILLESO CONDUCENTE
Incidente nella mattinata di oggi, 31 Maggio 2023 in contrada Scalilli a Paternò
La dinamica è ancora tutta da ricostruire.
Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di una Jeep , mentre percorreva la SP229ii, la strada che collega Paternò a Santa Maria di Licodia, ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato sul fianco.
Secondo le prime informazioni, il conducente non avrebbe riportato fortunatamente gravi conseguenze.
Non sarebbero coinvolti altri mezzi , il tratto interessato dal sinistro ha subito rallentamenti in quanto il veicolo occupava metà carreggiata.