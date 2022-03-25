PATERNÒ: INCIDENTE SUL LAVORO IN CONTRADA TRE FONTANE, FERITO 30ENNE

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, 25 Marzo 2022, in zona Tre Fontane a Paternò.Per cause al momento non note si è verificato un incidente di lavoro all'interno di un capannone della zona, a...

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, 25 Marzo 2022, in zona Tre Fontane a Paternò.

Per cause al momento non note si è verificato un incidente di lavoro all'interno di un capannone della zona, ad avere la peggio un uomo di 30 anni circa.

Ad intervenire, oltre ad un’ambulanza del 118 per dare le prime cure al malcapitato anche l’elisoccorso proveniente da Catania per poter trasportare il paziente d’urgenza a Catania per controlli clinici approfonditi.

L’eliambulanza è atterrata non distante dal luogo dell’incidente per caricare a bordo il malcapitato e trasportarlo al Cannizzaro di Catania.

Secondo le prime informazioni non avrebbe riportate gravi ferite, ma l'arrivo dell'elicottero è stato dettato dai protocolli e da misure di prevenzione.

Sul posto la Polizia Municipale di Paternò per la gestione della messa in sicurezza della zona per permettere le operazioni in totale sicurezza