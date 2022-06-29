PATERNÒ, INCIDENTE SUL LAVORO: LA VITTIMA E' UN UOMO DI 61 ANNI

La vittima è un uomo di 61 anni Angelo Aiosa che per cause al vaglio da parte dell'autorità sarebbe precipitato mentre eseguiva dei lavori in una palazzina da un montacarichi in via Erbe Bianche.Sul p...

La vittima è un uomo di 61 anni Angelo Aiosa che per cause al vaglio da parte dell'autorità sarebbe precipitato mentre eseguiva dei lavori in una palazzina da un montacarichi in via Erbe Bianche.

Sul posto i Carabinieri della compagnia di Paternò per i dovuti rilievi, avvisato dell’accaduto il magistrato di turno del Tribunale etneo.

La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta, indagano i carabinieri

Aiosa persona molto conosciuta in città era stato candidato alle recenti elezioni comunali di Paternò.

A ricordarlo questa mattina in un posto su Facebook è Alfio Virgolini, nella cui coalizione Aiosa si era candidato come consigliere: “Fino a ieri sera – scrive Virgolini – a Piazza Santa Barbara ridevamo e scherzavamo. Stamattina il destino crudele causa un incidente sul lavoro ha portato via Angelo Aiosa, un mio carissimo amico d’infanzia, candidato alle scorse amministrative, nonché organizzatore di eventi soprattutto nella sua amata Piazza Tricolore. Legato al dolore della famiglia, mi permetto di esprimere le mie più sentite condoglianze rivolgendo una preghiera affinché possa la Sua anima riposare in pace”.

I SINDACATI: “ENNESIMA VITTIMA DEL SISTEMA”

“Oggi Angelo Aiosa, operaio edile di Paternó iscritto al nostro sindacato, ha perso la vita mentre lavorava in contrada Erbe Bianche”. La Cgil e la Fillea Cgil di Catania si stringono con dolore ai familiari del sessantunenne precipitato da un solaio, e piangono l’ennesima vittima di un sistema che non è in grado di assicurare controlli di alcun genere sui cantieri.

Saranno i magistrati ad appurare le reali dinamiche dell’incidente ma, almeno apparentemente, non sembra che ci siano le condizioni per parlare di un cantiere sicuro.

