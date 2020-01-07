PATERNO ' INCIDENTE SULLA 121, STRADA BLOCCATA VERSO CATANIA

AGGIORNAMENTOORE 18.00 La superstrada è stata riaperta alla nornale circolazioneBrutto scontro, sulla Ss 121 in prossimità dello svincolo di Paternò in direzione Catania.Il sinistro ha coinvolto due...

AGGIORNAMENTO

ORE 18.00 La superstrada è stata riaperta alla nornale circolazione

Brutto scontro, sulla Ss 121 in prossimità dello svincolo di Paternò in direzione Catania.

Il sinistro ha coinvolto due auto, secondo le prime informazioni una che veniva dalla Ss 284, e un altra che da Paternò si immetteva sulla Statale.

L'impatto è stato violento, ad essere coinvolti una Lancia Elefantino e una Renault Clio, tanto che quest'ultima si è capovolta.

Immediato l'arrivo sul posto del 118 e dei vigili del fuoco, con i sanitari che hanno soccorso 3 feriti, le cui condizioni non sono ancora note.

Sul posto anche una pattuglia della polizia municipale di Paternò.

Al momento la strada è chiusa in direzione Catania. Sia per i necessari rilievi, che per rimuovere i veicoli incidentati.