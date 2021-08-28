PATERNÒ. INCIDENTE SULLA SP 229/II

­FLASHUn incidente stradale si è verificato questo pomeriggio 28 agosto 2021 intorno alle ore 18 sulla SP 229ii la strada che collega Paternò a Santa Maria di Licodia.Nel sinistro secondo le prime inf...

­FLASH

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio 28 agosto 2021 intorno alle ore 18 sulla SP 229ii la strada che collega Paternò a Santa Maria di Licodia.

Nel sinistro secondo le prime informazioni, sono state coinvolte due autovetture , Una Fiat Punto ed un'Opel Agila che in prossima di uno svincolo si sono scontrate.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei sanitari del 118, che ha soccorso e trasportato all'ospedale un uomo per le necessarie cure.

Per tutti i rilievi del caso e stabilire l'esatta dinamica del sinistro sono intervenuti i vigili urbani di Paternò.

Sul tratto interessato si stanno rilevando disagi alla circolazione stradale.