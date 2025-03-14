PATERNÒ. INCIDENTE TRA AUTOBUS E AUTOVETTURA: TRAFFICO IN TILT NELLA ZONA
Paternò 14 marzo 2025 – Un piccolo incidente si è verificato questa mattina all'incrocio tra via Vittorio Emanuele e via Stazione. .Un autobus e un'autovettura sono rimasti coinvolti in uno scontro ch...
Paternò 14 marzo 2025 – Un piccolo incidente si è verificato questa mattina all'incrocio tra via Vittorio Emanuele e via Stazione. .Un autobus e un'autovettura sono rimasti coinvolti in uno scontro che, fortunatamente, non ha causato gravi conseguenze per le persone.
Nonostante l'assenza di feriti, l'impatto ha avuto ripercussioni sulla viabilità.
I due mezzi, rimasti fermi al centro della carreggiata, hanno reso impossibile l'accesso a via Stazione, causando pesanti rallentamenti nelle vie circostanti. Numerosi automobilisti e pendolari hanno subito disagi a causa del traffico congestionato