PATERNO’: INCIDENTE TRA DUE AUTO, FERITA UNA DONNA

Un sinistro si e verificato, intorno le ore 15.30, nell' incrocio tra via Carso e via Estonia (zona Chiesa San Biagio).

Ad essere coinvolte, per cause in via di accertamento, due autovetture, una Ford Fiesta guidata da una donna ed una Kia Picanto.

Sul posto è prontamente intervenuta un ambulanza del 118 per soccorrere la malcapitata, la quale è rimasta dolorante con l' urto, successivamente trasportata in ospedale per gli accertamenti necessari, dalle primissime informazioni pare che le sue condizioni non siano gravi.

Richiesto l intervento dei Carabinieri della locale stazione per effettuare tutti i rilievi del caso e dirigere il traffico veicolare che ha subito qualche rallentamento e disagi alla circolazione.

