PATERNÓ: INCIDENTE TRA DUE AUTOCARRI - FOTO
Incidente in mattinata sulla SS 121, in contrada Trapettazzo all'altezza di via Ametista.A scontrarsi due autocarri, sul posto la Polizia Municipale per i rilievi.Entrambi gli autisti, sono stati tras...
A cura di Redazione
11 ottobre 2017 11:29
Incidente in mattinata sulla SS 121, in contrada Trapettazzo all'altezza di via Ametista.
A scontrarsi due autocarri, sul posto la Polizia Municipale per i rilievi.
Entrambi gli autisti, sono stati trasportati al nosocomio Patarnese.
IN AGGIORNAMENTO
PATERNÓ: INCIDENTE TRA DUE AUTOCARRI - FOTO
PATERNÓ: INCIDENTE TRA DUE AUTOCARRI - FOTO
PATERNÓ: INCIDENTE TRA DUE AUTOCARRI - FOTO
PATERNÓ: INCIDENTE TRA DUE AUTOCARRI - FOTO