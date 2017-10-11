95047

PATERNÓ: INCIDENTE TRA DUE AUTOCARRI - FOTO

Incidente in mattinata sulla SS 121, in contrada Trapettazzo all'altezza di via Ametista.A scontrarsi due autocarri, sul posto la Polizia Municipale per i rilievi.Entrambi gli autisti, sono stati tras...

A cura di Redazione Redazione
11 ottobre 2017 11:29
PATERNÓ: INCIDENTE TRA DUE AUTOCARRI - FOTO -
News
Condividi

Incidente in mattinata sulla SS 121, in contrada Trapettazzo all'altezza di via Ametista.

A scontrarsi due autocarri, sul posto la Polizia Municipale per i rilievi.

Entrambi gli autisti, sono stati trasportati al nosocomio Patarnese.

IN AGGIORNAMENTO

PATERNÓ: INCIDENTE TRA DUE AUTOCARRI - FOTO
PATERNÓ: INCIDENTE TRA DUE AUTOCARRI - FOTO
PATERNÓ: INCIDENTE TRA DUE AUTOCARRI - FOTO
PATERNÓ: INCIDENTE TRA DUE AUTOCARRI - FOTO
PATERNÓ: INCIDENTE TRA DUE AUTOCARRI - FOTO
PATERNÓ: INCIDENTE TRA DUE AUTOCARRI - FOTO
PATERNÓ: INCIDENTE TRA DUE AUTOCARRI - FOTO
PATERNÓ: INCIDENTE TRA DUE AUTOCARRI - FOTO

 

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047