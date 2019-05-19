PATERNÒ: INCIDENTE ZONA CAPPUCCINI, DUE FERITI

Gravissimo incidente questo pomeriggio , intorno alle ore 18 in zona cappuccini.Per cause in via d'accertamento, si sono scontrati una Opel Mariva ed una Fiat Panda che si è ribaltata.Due i feriti, gl...

Gravissimo incidente questo pomeriggio , intorno alle ore 18 in zona cappuccini.

Per cause in via d'accertamento, si sono scontrati una Opel Mariva ed una Fiat Panda che si è ribaltata.

Due i feriti, gli occupanti della Panda, padre e figlia, che sono stati trasferiti il primo al Garibaldi di Catania e la seconda all'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò

Sul posto i Vigili del Fuoco di Paternò, per mettere in sicurezza l'autovettura, la Polizia municipale per gli accertamenti e l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.