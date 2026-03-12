Paternò, incontro tra il commissario Giuffré e il presidente Arcoria: focus su agricoltura e viabilità a Sferro

Un confronto, aperto e costruttivo, protrattosi per circa un'ora, per guardare al settore, ai suoi punti di forza ma anche alle debolezze del sistema. A Paternò, nella sede di Piazza della Regione, il presidente della Commissione straordinaria, il Prefetto a riposo, Santi Giuffrida, ha incontrato il presidente di Confagricoltura Catania, Giosué Arcoria, per un appuntamento richiesto dallo stesso Arcoria.

Una scelta non casuale quella di Paternò, Comune che resta un punto di forza per il settore agricolo della piana di Catania, soprattutto riferimento per l'area etnea. Proficuo ed interessante il faccia a faccia. Arcoria ha evidenziato come l'agricoltura catanese è ricca e variegata per produzioni pregiate, apprezzate in tutto il mondo. Le fette di mercato interessate al prodotto siciliano sono sempre più ampie, ma restano i tanti ostacoli ai quali, ogni giorno, gli operatori del settore, sono costretti a far fronte.

Dal settore agrumicolo, al vitivinicolo, dal cerealicolo, agli ortaggi, per arrivare alle nuove produzioni di frutta esotica, la qualità del prodotto “made in Sicily”, ha pochi rivali. Un settore che va però sostenuto, come detto, per i problemi che ha dovuto fronteggiare soprattutto negli ultimi anni, a causa delle avverse condizioni meteo.

A cominciare dal biennio nero 2023-2024, dove ha inciso in maniera profonda la siccità, per passare al traballante 2025 e arrivare al 2026, con le colture, soprattutto quella agrumicola, devastate ad inizio anno dal ciclone Harry.

Per Paternò due le richieste avanzate dal presidente Arcoria: uno sgravio, ove possibile, di natura tributaria per gli operatori del settore, per andare così incontro alle esigenze di spesa da sostenere per gli operatori; un intervento soprattutto in termini di adeguamento della viabilità, per il rione di Sferro, crocevia fondamentale e strategico per gli operatori del settore agricolo e non solo, visto la posizione in cui si trova. «Il villaggio di Sferro ha una centralità per l'area del catanese, soprattutto rispetto alle aree interne – ha evidenziato il presidente Arcoria -.

È uno snodo importante, non solo per il mondo agricolo, visto la sua vicinanza all'autostrada Catania-Palermo. Occorre tutelare questi borghi, sostenerli contro lo spopolamento, per proteggerne l'identità. A Sferro, inoltre, resistono diverse realtà economiche a conduzione familiare che hanno la necessità di sentirsi meno isolate.» Il commissario Giuffré si è dimostrato ampiamente disponibile a valutare le richieste del presidente Arcoria, intervenendo dove possibile, soprattutto sul fronte della viabilità interna al borgo di Sferro, per dimostrare ampio sostegno ad un settore che per l'intera catena produttiva diretta (braccianti agricoli, produttori e commercianti) e indotto, nell'area etnea, sostiene migliaia di famiglia.