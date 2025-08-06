PATERNO'. INDIVIDUATI, PUNITI E VERBALIZZATI I "SPORCACCIONI": IL PLAUSO DEL SINDACO AI VIGILI URBANI

Paternò, 6 agosto 2025 – In un post condiviso questa mattina, il sindaco Nino Naso ha annunciato che sono state individuate, sanzionate e verbalizzate le persone responsabili dell’abbandono di immondi...

A cura di Redazione 06 agosto 2025 10:49

