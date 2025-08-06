PATERNO'. INDIVIDUATI, PUNITI E VERBALIZZATI I "SPORCACCIONI": IL PLAUSO DEL SINDACO AI VIGILI URBANI
Paternò, 6 agosto 2025 – In un post condiviso questa mattina, il sindaco Nino Naso ha annunciato che sono state individuate, sanzionate e verbalizzate le persone responsabili dell’abbandono di immondizia per strada, definendole “sporcaccioni”. Il messaggio sottolinea il costante impegno delle Vigili Urbani, al quale riceve un plauso pubblico dal primo cittadino.
“Un plauso ai nostri Vigili Urbani. Non ci fermiamo notte e giorno per far rispettare la nostra Città e tenerla pulita…”
Il sindaco ricorda la collaborazione dei cittadini, che ha permesso un significativo miglioramento nella raccolta differenziata, passata dal 17 % a oltre il 70 % negli ultimi otto anni. Durante questo periodo, il servizio di raccolta non è mai stato sospeso per nemmeno un giorno, grazie anche all’impegno degli operatori e della comunità.
Naso ribadisce che le autorità continueranno a individuare, perseguire e sanzionare gli incivili che non rispettano le regole, invitando ogni cittadino a mantenere la città pulita nel proprio ambito di responsabilità.
La nota del post comprende anche dettagli operativi: una fotografia scattata il 6 luglio 2025 da parte degli ispettori della polizia municipale mostra rifiuti abbandonati sulla sede stradale. Dopo l’installazione di una videocamera, grazie a diversi sopralluoghi, è stato possibile identificare i trasgressori, che sono stati verbalizzati questa mattina.
“Situazione verbalizzata questa mattina. RISULTATO OTTENUTO. Ci sentiamo”