PATERNO'. INIZIANO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA "VILLETTA"

Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione della storica piazza “Villetta”, un intervento atteso da anni che punta a restituire decoro e funzionalità a uno dei luoghi simbolo della città.

Questa mattina, il Sindaco Nino Naso, l’Assessore alla Manutenzione e Urbanistica Roberto Faranda, l’Assessore alle Attività Produttive Antonello Longo, l’Architetto Domenico Benfatto, responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici, e i rappresentanti della ditta esecutrice hanno effettuato un sopralluogo per verificare l’avvio delle operazioni.

Tra gli interventi principali, la sistemazione del manto stradale sottostante il marciapiede della piazza, attualmente in condizioni di grave deterioramento, che sarà completamente rifatto per garantire sicurezza e stabilità. Un’opera fondamentale per il recupero funzionale dell’area, che punta a risolvere una problematica a lungo trascurata.

È inoltre prevista la sostituzione degli alberi esistenti con nuove specie arboree, accuratamente selezionate per preservare il verde pubblico senza ostacolare la carreggiata, contribuendo così a una maggiore vivibilità e armonia estetica. L’intervento includerà anche la pavimentazione di un tratto di via Carso, migliorando la sicurezza e la fruibilità della viabilità.

Questa riqualificazione rappresenta un’opportunità unica per restituire alla città un luogo curato e pienamente fruibile, grazie a un finanziamento regionale ottenuto per rendere possibile la realizzazione del progetto.