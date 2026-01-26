Paternò, inizio settimana complicato per la viabilità: autobus FCE in panne in stazione , traffico in tilt

Inizio settimana difficile per la circolazione stradale a Paternò, dove nella mattinata di lunedì si sono registrati forti disagi a causa di un autobus della Ferrovia Circumetnea rimasto in panne nei...

Inizio settimana difficile per la circolazione stradale a Paternò, dove nella mattinata di lunedì si sono registrati forti disagi a causa di un autobus della Ferrovia Circumetnea rimasto in panne nei pressi della stazione Circumetnea.

Il mezzo, che stava procedendo in direzione via Vittorio Emanuele, si è fermato improvvisamente per un guasto tecnico, rimanendo bloccato sulla carreggiata e impedendo il regolare deflusso del traffico in una delle corsie più trafficate della città.

La situazione ha rapidamente generato lunghe code e rallentamenti non solo lungo via Stazione, ma anche nelle vie limitrofe, completamente intasate.

I disagi sono stati aggravati dall’orario di punta e dalla presenza di una scuola nelle immediate vicinanze. Il tratto interessato rappresenta inoltre una delle principali e, di fatto, uniche vie di uscita dalla città, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità generale.

Nel tentativo di aggirare l’ingorgo, alcuni automobilisti – come si vede anche dalle immagini – hanno imboccato la corsia in controsenso di marcia, aumentando i rischi per la sicurezza e contribuendo a creare ulteriore caos.

Forti disagi si stanno registrando in attesa della risoluzione del guasto e della rimozione del mezzo, mentre la circolazione resta pesantemente compromessa nell’area.