Paternò, Innocenzio Peci dedica una canzone al Carnevale: “Coriandoli Sutta a Turri” per il Carnevale che fu

Il paternese Innocenzio Peci torna sulla scena musicale con un nuovo brano dedicato al Carnevale di Paternò: “Coriandoli Sutta a Turri”, una canzone che racconta emozioni, ricordi e identità, diventando un vero omaggio alla memoria collettiva della città e a una tradizione che ha segnato intere generazioni.

Non si tratta di un semplice pezzo celebrativo, ma di un vero e proprio viaggio nella storia, capace di riportare alla mente quel Carnevale che, nel dopoguerra, rappresentò per Paternò un momento di rinascita e di speranza.

Il testo alterna entusiasmo e nostalgia, rievocando un’epoca in cui il Carnevale era un evento centrale per la comunità, simbolo di unione e creatività. Nella canzone emergono immagini forti legate all’artigianalità dei maestri locali, capaci un tempo di realizzare opere che – come raccontano molti anziani – riuscivano perfino ad attirare l’attenzione del grande cinema.

L’opera di Peci diventa così un messaggio chiaro: non solo ricordare, ma invocare un ritorno, un recupero di quello spirito autentico che rendeva speciale quel periodo.

Il video è online su YouTube

La canzone è già disponibile online con videoclip ufficiale.

📌 Guarda qui il video:

https://www.youtube.com/watch?v=u1Jenf6Xqgk