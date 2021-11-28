95047

PATERNO’: "INONDIAMO DI LUCE LA CITTÀ" INIZIATIVA DELLA PARROCCHIA SANTA BARBARA

La  parrocchia Santa Barbara V.M di Paternò in occasione dei prossimi festeggiamenti barbarini invita  la cittadinanza ad un'iniziativa.

28 novembre 2021 08:57
La  parrocchia Santa Barbara V.M di Paternò in occasione dei prossimi festeggiamenti barbarini invita  la cittadinanza ad un’iniziativa.

Carissimi,  inizia cosi il post del Circolo Santa Barbara, anche quest'anno vogliamo riproporre l'iniziativa "inondiamo di luce la città"

La vigilia della festa celebreremo alle 21 la via martiris, meditando la vita di S. Barbara, a conclusione il Parroco accenderà il lumino che arderà tutta la notte sino al 4 mattina. Questa gesto, conclude il post, vuole ricordare che solo con la luce della SS. Trinità; che illumina ogni uomo, possiamo vincere ogni avversità.

I lumini sono già  disponibili in parrocchia

