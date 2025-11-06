Paternò, otto mesi di buio in via Palmiro Togliatti: i residenti segnalano disagi e pericoli

PATERNO’ – Da quasi otto mesi via Palmiro Togliatti è completamente senza illuminazione pubblica. A denunciarlo sono i residenti della zona, che – esasperati – hanno deciso di rendere pubblica la situ...

PATERNO’ – Da quasi otto mesi via Palmiro Togliatti è completamente senza illuminazione pubblica. A denunciarlo sono i residenti della zona, che – esasperati – hanno deciso di rendere pubblica la situazione, dopo numerose segnalazioni rimaste senza risposta.

“Buongiorno, a nome di tutti coloro che abitano in via Palmiro Togliatti faccio presente che la strada è senza illuminazione da quasi otto mesi. Diventa difficile la sera rientrare nelle proprie abitazioni, si corre il rischio di infortuni e incidenti in quanto la strada è molto trafficata. Parecchie segnalazioni firmate sono state fatte ad assessori, ma ancora nulla è stato fatto. Chiediamo che venga resa pubblica la situazione” – scrive una residente.

Una situazione che, oltre a creare disagi e pericoli per la circolazione, genera anche timori per la sicurezza personale, vista la completa oscurità che cala ogni sera lungo l’intera arteria.

La stessa cittadina racconta di aver subito una storta qualche mese fa proprio a causa del buio totale, simbolo di un problema ormai cronico che i residenti chiedono venga risolto al più presto con il ripristino dell’illuminazione pubblica.

