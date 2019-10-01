PATERNO': INTERRUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO IN CORSO, LE ZONE INTERESSATE
In corso disservizi idrici a Paternò: l' AMA rende note le motivazioni e le zone interessate.L'AMA comunica che a causa di guasto degli impianti di sollevamento acqua di un pozzo, si verificheranno di...
A cura di Redazione
01 ottobre 2019 17:38
In corso disservizi idrici a Paternò: l' AMA rende note le motivazioni e le zone interessate.
L'AMA comunica che a causa di guasto degli impianti di sollevamento acqua di un pozzo, si verificheranno disservizi nella distribuzione idrica, in particolar modo nelle zone Ardizzone, Acque Grasse, Santa Barbara, Via Sardegna e Scala Vecchia.
L'azienda sta provvedendo a ridurre i disservizi che potrebbero verificarsi.