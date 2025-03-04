PATERNO': INTERRUZIONE DELL'ACQUA IL 5 MARZO PER MANUTENZIONE ALLA CONDOTTA IDRICA, LE ZONE COINVOLTE

L’A.M.A. S.p.A., l’azienda che gestisce i servizi idrici del Comune di Paternò, ha reso noto che nella giornata di mercoledì 5 marzo 2025 si potrebbero verificare disagi per la cittadinanza a causa di...

L’A.M.A. S.p.A., l’azienda che gestisce i servizi idrici del Comune di Paternò, ha reso noto che nella giornata di mercoledì 5 marzo 2025 si potrebbero verificare disagi per la cittadinanza a causa di lavori di manutenzione programmati sulla condotta idrica. Durante l'intervento, infatti, si potrebbero registrare fenomeni di mancanza d’acqua o ridotta pressione in diverse zone della città.

Le aree maggiormente interessate dai disservizi sono:

Via Scala Vecchia e le vie limitrofe;

Via Campania e le vie limitrofe;

Via G.B. Nicolosi e le vie limitrofe;

Via Circumvallazione e le vie limitrofe.

L'Azienda ha rassicurato la popolazione, sottolineando che i lavori sono stati pianificati per garantire il miglioramento del servizio e che l’interruzione sarà circoscritta nel tempo, con il ripristino del servizio previsto il prima possibile.

In un comunicato, A.M.A. S.p.A. ha chiesto scusa per i disagi e ha invitato i residenti delle zone coinvolte a prendere nota della temporanea interruzione, auspicando che le operazioni di manutenzione possano procedere senza ulteriori inconvenienti.

Restiamo in attesa di aggiornamenti sulla conclusione dei lavori e sul ritorno alla normalità della fornitura idrica.