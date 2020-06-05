PATERNO': INTERRUZIONE IDRICA PER LAVORI STRAORDINARI NELLA GIORNATA DI OGGI
05 giugno 2020 08:36
Per consentire i lavori di collegamento della nuova condotta con la rete idrica esistente, nella giornata di oggi, 5 giugno 2020 avvisa l'Ama, attraverso un comunicato si verificheranno interruzioni sulla distribuzione idrica nelle seguenti zone e vie:
- zona Scala Vecchia,
- Via Canonico Renna,
- Via Sardegna,
- Via Fiume,
- Via Campania,
- Via Circumvallazione,
- Corso Marco Polo e vie limitrofe.