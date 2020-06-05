95047

PATERNO': INTERRUZIONE IDRICA PER LAVORI STRAORDINARI NELLA GIORNATA DI OGGI

Per consentire i lavori di collegamento della nuova condotta con la rete idrica esistente, nella giornata di oggi, 5 giugno 2020 avvisa l'Ama, attraverso un comunicato si verificheranno interruzioni s...

05 giugno 2020 08:36
Per consentire i lavori di collegamento della nuova condotta con la rete idrica esistente, nella giornata di oggi, 5 giugno 2020 avvisa l'Ama, attraverso un comunicato si verificheranno interruzioni sulla distribuzione idrica nelle seguenti zone e vie:

  • zona Scala Vecchia,
  • Via Canonico Renna,
  • Via Sardegna,
  • Via Fiume,
  • Via Campania,
  • Via Circumvallazione,
  • Corso Marco Polo e vie limitrofe.

