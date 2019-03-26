PATERNO': INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO IN VIA GIOVANNI VERGA PER CALCINACCI CADUTI

Si staccano calcinacci dal balcone di un palazzo che affaccia lungo via Giovanni Verga, paura per i passanti e gli automobilisti in transito.L’allarme è scattato poco dopo le 15 quando alcune parti di...

Si staccano calcinacci dal balcone di un palazzo che affaccia lungo via Giovanni Verga, paura per i passanti e gli automobilisti in transito.

L’allarme è scattato poco dopo le 15 quando alcune parti di intonaco e di muratura da un balcone sono cadute sul marciapiedi sottostante, per fortuna senza colpire nessuno.

Intervento di messa in sicurezza, da parte dei Vigili del Fuoco, che sono intervenuti per mettere in sicurezza lo stabile ed evitare rischi per l’incolumità dei passanti.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per la gestione della viabilità.

L’area sottostante la palazzina è stata delimitata con delle transenne al fine di garantire la sicurezza ai pedoni.