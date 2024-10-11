PATERNO'. INTERVENTO DELL'ASSESSORE LO FARO: TAGLIATA LA SIEPE PERICOLOSA SU CORSO ITALIA

In seguito alla segnalazione giunta alla nostra redazione tramite la rubrica "La tua voce su 95047", riguardante lo stato di degrado di Corso Italia, adiacente al Parco del Sole, possiamo finalmente d...

In seguito alla segnalazione giunta alla nostra redazione tramite la rubrica "La tua voce su 95047", riguardante lo stato di degrado di Corso Italia, adiacente al Parco del Sole, possiamo finalmente dare una buona notizia ai nostri lettori.

La situazione, che si protraeva dal mese di luglio, aveva destato preoccupazione tra i cittadini, costretti a fare i conti con rami sporgenti e spinosi che rendevano impraticabile il marciapiede. Alcuni di questi rami erano particolarmente pericolosi, con spine lunghe diversi centimetri che costituivano una minaccia per i pedoni.

La condizione di degrado aveva obbligato molti passanti a camminare sulla carreggiata, esponendosi così al rischio di essere investiti dalle auto in transito, aumentando il pericolo soprattutto in una zona molto frequentata.

Tuttavia, questa mattina siamo stati informati direttamente dall’assessore al verde pubblico, Andrea Lo Faro, che l’area è stata finalmente ripulita.

Gli operai del verde hanno tagliato e sistemato la siepe, ripristinando la sicurezza nel tratto interessato. L’assessore ha voluto anche sottolineare come il personale addetto sia quotidianamente impegnato nelle aree pubbliche, non solo per garantire il decoro urbano, ma anche per rispondere tempestivamente alle esigenze della comunità.

Un ringraziamento va quindi all’assessore Lo Faro e al suo staff per l’efficienza dimostrata nel risolvere questa situazione, che ora permette ai cittadini di utilizzare nuovamente il marciapiede in sicurezza.

Restiamo a disposizione per segnalare e seguire altre situazioni che richiedono attenzione, grazie anche al contributo prezioso dei nostri lettori.