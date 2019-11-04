95047

PATERNO': ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI, È POSSIBILE FARE LA DOMANDA

Dal 1° Novembre al 30 novembre è possibile presentare domanda per l'iscrizione all'Albo degli Scrutatori.L'iscrizione ad ogni albo rimane valida finchè risulta lo stato di elettore nel Comune, a meno...

A cura di Redazione Redazione
04 novembre 2019 08:12
PATERNO': ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI, È POSSIBILE FARE LA DOMANDA -
News
Condividi

Dal 1° Novembre al 30 novembre è possibile presentare domanda per l'iscrizione all'Albo degli Scrutatori.

L'iscrizione ad ogni albo rimane valida finchè risulta lo stato di elettore nel Comune, a meno che non venga richiesta personalmente la cancellazione: non è quindi necessario ripresentarla ogni anno.

Il bando si trova sul sito del Comune.

Nella domanda redatta in carta semplice, dovranno essere indicate le proprie generalità, la professione, arte o mestiere ed il titolo di studio, di cui si richiede la produzione in copia.

I richiedenti devono dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • Essere elettori del comune
  • Non aver superato il 70° anno di età
  • Essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola d'obbligo
  • Di non trovarsi nelle condizioni di cui art.38 del D.P.R. 30 Marzo 1957 n°361

📎 Scarica documento allegato
CLICCA QUA PER SCARICARE MODULO DI DOMANDA

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047