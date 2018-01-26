PATERNO': Il Kiwanis di Paternò dona un defibrillatore all'Istituto Comprensivo Don Milani - LE FOTO
PATERNO': Il Kiwanis dona un defibrillatore all'Istituto Comprensivo Don Milani
Il Kiwanis di Paternò, con in testa il Presidente Angelo Corsaro ha donato all'Istituto Comprensivo Don Milani, un Defibrillatore.
Il corso di formazione per l'utilizzo del Defibrillatore Pediatrico - Bambino - Adulto effettuato a 5 docenti della stessa scuola, è stato donato dalla GALPE Formazione con i suoi dirigenti Pierpaolo e Gabriele Torrisi.
Un gesto semplice, ma molto utile per garantire sicurezza ai tanti alunni che giornalmente frequentano l'Istituto.
Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del Kiwanis e dai suoi soci, ma anche da parte della scuola, con il suo Dirigenti in testa, per essere stati scelti come depositari dell'importante strumento sanitario.