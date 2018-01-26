95047

PATERNO': Il Kiwanis di Paternò dona un defibrillatore all'Istituto Comprensivo Don Milani - LE FOTO

26 gennaio 2018 08:24
Il Kiwanis di Paternò, con in testa il Presidente Angelo Corsaro ha donato all'Istituto Comprensivo Don Milani, un Defibrillatore.

Il corso di formazione per l'utilizzo del Defibrillatore Pediatrico - Bambino - Adulto effettuato a 5 docenti della stessa scuola, è stato donato dalla GALPE Formazione con i suoi dirigenti Pierpaolo e Gabriele Torrisi.

Un gesto semplice, ma molto utile per garantire sicurezza ai tanti alunni che giornalmente frequentano l'Istituto.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del Kiwanis e dai suoi soci, ma anche da parte della scuola, con il suo Dirigenti in testa, per essere stati scelti come depositari dell'importante strumento sanitario.

 

