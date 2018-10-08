PATERNÒ :DOMANI SCUOLE REGOLARMENTE APERTE

“Ordinanza di chiusura nei giorni 6-8-9”. Peccato che la notiziasia solo una bufala postata da qualche sconsiderato nel pomeriggio suoi social.La smentita della “non-notizia” è arrivata direttamente d...

La smentita della “non-notizia” è arrivata direttamente dal Sindaco, che ci ha confermato, che stamattina i tecnici comunali hanno effettuato le verifiche necessarie per registrare eventuali danneggiamenti o situazioni di pericolo negli edifici scolastici comunali e nei principali edifici pubblici,

Dai controlli effettuati non sono emersi problemi. Dunque scuole regolarmente aperte da domani, e pericolo di denuncia, tramite la polizia postale, per il "buontempone" convinto di avere fatto un gesto satirico.