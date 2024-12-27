PATERNÒ. LA CASA DI BABBO NATALE DI ENOSIS: UN SUCCESSO DI EMOZIONI E SOLIDARIETÀ

Si è conclusa con grande entusiasmo l’iniziativa organizzata da ENOSIS, che ha trasformato la sua sede operativa in un’autentica Casa di Babbo Natale. Un progetto che ha conquistato i visitatori, imme...

Si è conclusa con grande entusiasmo l’iniziativa organizzata da ENOSIS, che ha trasformato la sua sede operativa in un’autentica Casa di Babbo Natale. Un progetto che ha conquistato i visitatori, immergendoli in un’atmosfera natalizia ricca di magia e suggestione, grazie all’impegno instancabile dei volontari dell’associazione.

L’iniziativa, pensata per stupire grandi e piccoli, rappresenta un ulteriore tassello nel ricco panorama di attività promosse da ENOSIS, che da anni si distingue per il suo impegno in ambito sociale, artistico e culturale.

Prima di ripartire per il Polo Nord, Babbo Natale ha regalato un momento indimenticabile: il sorteggio del numero vincente, trasmesso in diretta Facebook. Il biglietto fortunato, rosa con il numero 31, ha portato gioia e un regalo speciale al vincitore, concludendo così una serata piena di emozioni.

Prossimo Appuntamento: Il Tombolone di Inizio Anno

L’attività di ENOSIS non si ferma qui. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 3 gennaio con il "Tombolone di inizio anno", che si terrà nei saloni dell’Opera M. Virgillito in Piazza Umberto, a Paternò. L’evento, allestito in un’atmosfera a tema, è pensato come un momento di inclusione sociale, divertimento e condivisione fraterna, per iniziare il nuovo anno all’insegna della solidarietà e del calore umano.

Con questa nuova iniziativa, ENOSIS, sotto la guida di Riccardo Longo, conferma il suo ruolo centrale nel tessuto sociale e culturale della comunità, continuando a promuovere attività che uniscono e arricchiscono il territorio.