Paternò, la celebrazione del 25 aprile

Cerimonia, questa mattina, al Monumento ai Caduti

95047.it Settantuno anni fa l'Italia veniva liberata dalla dittatura fascista e dall' occupazione nazista. L'italia era finalmente libera. Oggi, 25 Aprile, Paternò ha celebrato la festa della liberazione con una cerimonia di deposizione di una corona d alloro al monumento ai caduti di tutte le guerre di piazza Santa Barbara, momento anticipato da un breve corteo mosso dalla sede istituzionale di Palazzo Alessi. Presenti, tra gli altri, le associazioni dei carabinieri della città, Marinai e i Bersaglieri. Il capitano della locale compagnia, Lorenzo Provenzano e il maresciallo della guardia di finanza Giuseppe D' Urso e alcuni esponenti dei vigili urbani. In prima fila il sindaco Mauro Mangano con alcuni componenti della giunta (Carmelo Palumbo, Agostino Borzì e Alfredo Minutolo) e alcuni esponenti del consiglio comunale.