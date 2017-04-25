PATERNO', LA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE
Settantadue anni fa l’Italia veniva liberata dalla dittatura fascista e dall'occupazione nazista. L’italia era finalmente libera. Oggi, 25 Aprile, Paternò ha celebrato la festa della liberazione con una cerimonia di deposizione di una corona d alloro al monumento ai caduti di tutte le guerre di piazza Santa Barbara, momento anticipato da un breve corteo mosso dalla sede istituzionale di Palazzo Alessi.
Al momento di ricordo hanno preso parte il sindaco Mauro Mangano e i rappresentanti delle autorità civili e militari.