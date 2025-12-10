PATERNO'. La Commissione Straordinaria dà il benvenuto ai 18 neoassunti del Comune
La Commissione Straordinaria ha accolto ufficialmente i 18 nuovi dipendenti del Comune, vincitori dei cinque concorsi pubblici recentemente conclusi. L’ingresso delle nuove professionalità rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento degli uffici e dei servizi offerti alla cittadinanza.
Le assunzioni riguardano diverse figure professionali ritenute strategiche per il corretto funzionamento dell’Ente e per la gestione delle attività quotidiane. Nello specifico, sono state inserite:
- 6 Assistenti sociali,
- 4 Istruttori amministrativi,
- 2 Specialisti amministrativi e contabili,
- 1 Psicologo;
- 5 Educatori professionali
Nel corso dell’incontro, la Commissione Straordinaria ha rivolto ai neoassunti un caloroso saluto di benvenuto, augurando a ciascuno un percorso professionale proficuo e ricco di soddisfazioni.
L’Amministrazione ha inoltre sottolineato come questo inserimento di nuove competenze costituisca un segnale concreto della volontà di migliorare l’efficienza della struttura organizzativa e la qualità dei servizi erogati.
A conferma del percorso di potenziamento del personale, la Commissione ha già pubblicato due nuovi bandi di concorso:
- il Bando per n. 7 Agenti di Polizia Locale,
- il Bando per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 5 Geometri.
Un ulteriore passo verso una Pubblica Amministrazione più moderna, strutturata e vicina alle esigenze della comunità.
FOTO PAGINA UFFICIALE DEL COMUNE