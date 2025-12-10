95047

PATERNO'. La Commissione Straordinaria dà il benvenuto ai 18 neoassunti del Comune

10 dicembre 2025 13:37
News
La Commissione Straordinaria ha accolto ufficialmente i 18 nuovi dipendenti del Comune, vincitori dei cinque concorsi pubblici recentemente conclusi. L’ingresso delle nuove professionalità rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento degli uffici e dei servizi offerti alla cittadinanza.

Le assunzioni riguardano diverse figure professionali ritenute strategiche per il corretto funzionamento dell’Ente e per la gestione delle attività quotidiane. Nello specifico, sono state inserite:

  • 6 Assistenti sociali,
  • 4 Istruttori amministrativi,
  • 2 Specialisti amministrativi e contabili,
  • 1 Psicologo;
  • 5 Educatori professionali

Nel corso dell’incontro, la Commissione Straordinaria ha rivolto ai neoassunti un caloroso saluto di benvenuto, augurando a ciascuno un percorso professionale proficuo e ricco di soddisfazioni.

L’Amministrazione ha inoltre sottolineato come questo inserimento di nuove competenze costituisca un segnale concreto della volontà di migliorare l’efficienza della struttura organizzativa e la qualità dei servizi erogati.

A conferma del percorso di potenziamento del personale, la Commissione ha già pubblicato due nuovi bandi di concorso:

  • il Bando per n. 7 Agenti di Polizia Locale,
  • il Bando per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 5 Geometri.

Un ulteriore passo verso una Pubblica Amministrazione più moderna, strutturata e vicina alle esigenze della comunità.

