Paternò, la denuncia dei residenti di via Fallica: «Sembra una strada di campagna»

«Sembra una strada di campagna, invece siamo nel cuore di Paternò». Rifiuti, erbacce e marciapiedi impraticabili nelle foto inviate a 95047.it.

Una serie di fotografie accompagnate da poche parole, ma sufficienti a raccontare il disagio di chi vive quotidianamente la zona.

«Buongiorno, ci troviamo in una strada di campagna? No, siamo in via Fallica». È la segnalazione arrivata alla redazione di 95047.it da parte di un residente che denuncia lo stato di degrado della strada.

Le immagini mostrano rifiuti abbandonati lungo i marciapiedi, volantini sparsi, bottiglie di vetro, sacchetti, erbacce cresciute tra le pietre e spazi pedonali in alcuni tratti quasi impraticabili a causa delle auto parcheggiate a ridosso dei marciapiedi.

Particolarmente significativa la foto storica allegata dal lettore: un'immagine che ritrae una zona curata e frequentata, simbolo di una Paternò che molti cittadini ricordano con nostalgia. Il confronto con le condizioni attuali evidenziate nelle fotografie odierne rende ancora più evidente il senso di amarezza espresso da chi vive la zona.

Il residente chiede un intervento di pulizia straordinaria e una maggiore attenzione al decoro urbano, affinché via Fallica possa tornare ad avere un aspetto più dignitoso e sicuro per residenti e passanti.

La segnalazione riaccende il dibattito sul tema della pulizia delle strade cittadine e del rispetto degli spazi pubblici, una responsabilità che coinvolge sia le istituzioni sia i cittadini.

La speranza dei residenti è che queste immagini possano contribuire ad accendere un faro sulla situazione e portare a un intervento nel più breve tempo possibile.