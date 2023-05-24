PATERNO'. LA DENUNCIA DI UN LETTORE: "BUCHE E PERICOLI STRADALI IN VIA ALCIDE DE GASPERI" [FOTO]

Nuove segnalazioni da parte di nostri lettori in merito alla presenza di buche stradali e dissesti pericolosi lungo le strade cittadine. Questa volta, la segnalazione arriva da via Aterno:Ecco lo sfog...

Nuove segnalazioni da parte di nostri lettori in merito alla presenza di buche stradali e dissesti pericolosi lungo le strade cittadine. Questa volta, la segnalazione arriva da via Aterno:

Ecco lo sfogo della nostra lettrice Stefania: "Ecco la situazione della strada in via Alcide de Gasperi, una vergogna Non solo è impercettibile per tutte le cunette delle radici degli alberi Ora anche per le buche dopo la pioggia, Qui ci sono anche degli asili e per le persone che la percorrono tutti i giorni più di una volta al giorno".

Se possibile vorrei pubblicaste la segnalazione dato che ormai tutte le strutture addette fanno scena muta."