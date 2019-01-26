PATERNO': LA GIORNATA DELLA MEMORIA CON I BAMBINI DELLE DELLA 4^B DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO " G.B.NICOLOSI

In occasione dell'imminente giornata della memoria ( domani 27 gennaio ), i bambini della 4^B dell'Istituto Comprensivo " G.B.NICOLOSI ", seguiti delle insegnanti Arena Raffaella, Passaro Imma e La De...

In occasione dell'imminente giornata della memoria ( domani 27 gennaio ), i bambini della 4^B dell'Istituto Comprensivo " G.B.NICOLOSI ", seguiti delle insegnanti Arena Raffaella, Passaro Imma e La Delfa Loredana, hanno sviluppato varie attività riguardanti la Shoah. La Giornata della Memoria è un momento importante e riteniamo che l’argomento debba essere affrontato già nella scuola primaria. “Ricordare” è fondamentale, soprattutto quando bisogna cercare di rimediare alle brutture perpetrate dalla follia umana.

I bambini hanno preso conoscenza dei fatti storici attraverso la visione del film d'animazione " La stella di Andri e Tati " coprodotto da RAI e MIUR, attraverso la lettura e l'analisi di alcune pagine del diario di Anna Frank, e la visita al " Museo dello Sbarco in Sicilia ".

Emozionante il momento finale dell'attività didattica: i bambini hanno interpretato "Gam Gam" ,una canzone scritta da Elie Botbol che riprende il quarto versetto del testo ebraico del Salmo 23, nella versione di Ennio Morricone utilizzata come colonna sonora del film "Jona che visse nella balena".

Gianluca Ruffino