Paternò, la Giunta approva la “Fiera di Settembre 2025”: appuntamento dal 25 al 28 settembre al Giardino Moncada

PATERNÒ – La Giunta municipale, con deliberazione n. 103 dell’8 settembre 2025, ha ufficialmente autorizzato lo svolgimento della tradizionale “Fiera di Settembre 2025”, in programma dal 25 al 28 settembre all’interno della villa comunale Giardino Moncada.

L’Amministrazione comunale ha ribadito come questa manifestazione rappresenti da anni un momento di grande valore per la città, legato alle radici culturali ed economiche della comunità paternese, che affondano nell’agricoltura, nell’artigianato e nel commercio.

La Fiera di Settembre è ormai un appuntamento atteso da espositori e cittadini: un’occasione di visibilità per le imprese locali e non solo, capace di generare consistenti flussi di visitatori e ricadute positive sul tessuto economico del territorio.

Come previsto dalla delibera, l’Amministrazione affiderà l’organizzazione a una ditta esterna, in linea con la tendenza alla gestione specializzata degli eventi pubblici.

“La Fiera di Settembre – sottolinea l’Amministrazione – non è soltanto una vetrina commerciale, ma un’occasione di promozione e valorizzazione del territorio paternese sotto il profilo storico e culturale. Un patrimonio che vogliamo consolidare e rafforzare, affinché continui a rappresentare un punto di riferimento per cittadini ed espositori”.

L’appuntamento, dunque, è fissato: dal 25 al 28 settembre 2025 il Giardino Moncada tornerà ad animarsi con espositori, artigiani, agricoltori, commercianti e spettacoli, nel segno della tradizione e dell’identità della comunità di Paternò.