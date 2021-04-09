PATERNÒ. LA MACCHINETTA NON GLI DÀ IL GELATO, LUI PER RITORSIONE BRUCIA I DISTRIBUTORI AUTOMATICI

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno denunciato un 46enne del posto, pregiudicato, perché ritenuto responsabile di danneggiamento seguito da incendio.Intor...

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno denunciato un 46enne del posto, pregiudicato, perché ritenuto responsabile di danneggiamento seguito da incendio.

Intorno alle ore 01:00 di ieri una pattuglia del Nucleo Radiomobile era intervenuta in via G.B. Nicolosi a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno di un locale adibito alla vendita di snack e bevande mediante distributori automatici.

Gli immediati accertamenti esperiti, grazie anche al supporto dei Vigili del Fuoco intervenuti per lo spegnimento delle fiamme, hanno evidenziato la natura dolosa del gesto successivamente confermata dalle immagini di videosorveglianza che ritraevano quanto accaduto ma, soprattutto, hanno consentito ai militari del Nucleo Operativo di riconoscere per conoscenza diretta l’autore del danneggiamento.

Dalle immagini è possibile vedere l’uomo, che poco prima aveva invitato un altro avventore ad allontanarsi da quel luogo <<… esci che devo fare una cosa, esci!!! …>>, far ingresso all’interno del locale munito di una bottiglia e, dopo averne versato il liquido sui distributori automatici, appiccare il fuoco mediante una miccia dandosi quindi ad immediata fuga.

Dalla disamina dei filmati è inoltre emerso il movente del gesto in quanto, circa un’ora prima l’uomo, senza riuscirvi, aveva introdotto una moneta nel distributore con l’intento di acquistare un gelato senza però riuscire nell’intento, motivo per il quale lo stesso aveva perso la pazienza così decidendo di compiere l’atto ritorsivo.

https://youtu.be/yJQFWOBm2KQ