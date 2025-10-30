Paternò – La Misericordia aiuta i cittadini a raggiungere i cimiteri per la Commemorazione dei Defunti

In occasione della Commemorazione dei Defunti, la Confraternita di Misericordia di Paternò attiva un servizio speciale dedicato a chi ha difficoltà a raggiungere autonomamente il cimitero. L’iniziativ...

In occasione della Commemorazione dei Defunti, la Confraternita di Misericordia di Paternò attiva un servizio speciale dedicato a chi ha difficoltà a raggiungere autonomamente il cimitero. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di permettere anche alle persone con mobilità ridotta di rendere omaggio ai propri cari, in un momento di memoria e raccoglimento.

Il servizio taxi solidale sarà disponibile su prenotazione. È possibile contattare la Misericordia telefonicamente o tramite WhatsApp al numero 095 85 83 06 entro le ore 12:00 del 1° novembre 2025.

L’associazione farà il possibile per soddisfare il maggior numero di richieste. In caso di forte affluenza, il servizio potrà essere esteso anche ai giorni successivi, così da garantire a tutti la possibilità di visitare i propri cari, compatibilmente con i servizi ordinari già programmati.

Il servizio sarà svolto con contributo libero, lasciando ai cittadini la possibilità di offrire una donazione secondo le proprie possibilità.

Il Governatore Luigi Aiello, con il supporto di tutti i volontari, ha promosso per la prima volta questo servizio a favore della città, per agevolare le persone con disabilità motorie o con impedimenti a raggiungere i cimiteri comunali.

L’iniziativa nasce con l’auspicio di essere accolta con favore dalla cittadinanza. La Misericordia ricorda che è sempre al servizio della comunità e attenta alle esigenze di tutti.

Un gesto di vicinanza e solidarietà, per non lasciare soli coloro che desiderano onorare chi non c’è più e vivere questo momento di ricordo con dignità e serenità.