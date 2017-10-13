PATERNO': LA MISERICORDIA E L'ANPAS PARTECIPANO ALLA CAMPAGNA "IO NON RISCHIO 2017"

Catania è tra le 27 città italiane dove si svolgerà, contemporaneamente, Io non rischio, la campagna nazionale di buone pratiche di Protezione Civile che vedrà nelle piazze d’Italia, sabato 14 ottobre...

Catania è tra le 27 città italiane dove si svolgerà, contemporaneamente, Io non rischio, la campagna nazionale di buone pratiche di Protezione Civile che vedrà nelle piazze d’Italia, sabato 14 ottobre, istituzioni, volontari di protezione civile e mondo della ricerca scientifica per diffondere la cultura della prevenzione e della sensibilizzazione sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto.

A Catania la manifestazione avrà luogo in piazza Università dalle ore 9 alle ore 22, la giornata sarà caratterizzata dall'incontro tra il volontariato già formato e i cittadini che, insieme, attraverso percorsi legati alla memoria dei luoghi acquisiranno la conoscenza dei rischi legati al territorio, nell'intento di scoprire cosa, ciascuno di noi, può fare per ridurre il rischio terremoto, maremoto e alluvione.

Partecipano le seguenti organizzazioni di volontariato :

MISERICORDIE – Acireale, MISERICORDIE – Belpasso, MISERICORDIE – Bronte, CNGEI-Catania, CRI- Catania, MISERICORDIE – San Leone di Catania, AVPC Iside di Mineo, MISERICORDIE – San Giovanni La Punta di Catania, EKOS Catania, Gruppo Volontari Italia di Catania, MISERICORDIE – Giarre, MISERICORDIE- Nicolosi, ANPAS- Associazione Di Pubblica Assistenza Di Paternò, MISERICORDIE – Paternò, MISERICORDIE – Pedara, MISERICORDIE – Ragalna, MISERICORDIE- San Giovanni La Punta, MISERICORDIE- San Gregorio Di Catania, Ass. Vol Di Protezione Civile e Ambientale di Zafferana Etnea.