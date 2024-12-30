PATERNÒ: LA MISERICORDIA INTERVIENE E SALVA LA COPPIA CHE DORMIVA FUORI ALLA VILLA DOPO LA NOSTRA SEGNALAZIONE

Fortunatamente, la comunità di Paternò ha dimostrato che l’indifferenza può essere sconfitta. Dopo la notizia diffusa questa mattina di un episodio toccante, la città ha risposto con un'ondata di soli...

Fortunatamente, la comunità di Paternò ha dimostrato che l’indifferenza può essere sconfitta. Dopo la notizia diffusa questa mattina di un episodio toccante, la città ha risposto con un'ondata di solidarietà che testimonia il valore umano ancora vivo nella nostra società.

Questa mattina, intorno alle 5:30, un passante ha immortalato una scena che non solo ha colpito profondamente il cuore di chi l’ha vista, ma ha anche acceso una riflessione importante. Mentre fotografava uno striscione della tradizionale Fiera di Settembre, ancora appeso, ha notato due persone sdraiate a terra. Avvolte in coperte logore, con accanto un paio di scarpe bianche ordinate con cura, queste persone lottavano contro il freddo pungente, con una temperatura che non superava i 6 gradi.

Solo avvicinandosi, il passante ha realizzato che si trattava di una coppia, visibilmente segnata dalle difficoltà e costretta a cercare riparo all'aperto in una delle notti più fredde dell’anno. Quell’immagine, simbolo della precarietà che affligge molte persone, ha suscitato un sentimento di responsabilità collettiva. “Ma non ci vergogniamo un po’?”, ha commentato il testimone, una domanda che ha riecheggiato nelle coscienze di tanti.

Grazie alla segnalazione e all’immediato intervento della Misericordia di Paternò, il Governatore Luigi Aiello, insieme ai suoi volontari, ha effettuato un tempestivo sopralluogo constatando la presenza della giovane coppia, che ha dichiarato di vivere lì da oltre quattro giorni.

Dopo un confronto con il Direttore della Caritas Diocesana di Catania, Don Nuccio Puglisi, e l'Assessore Prof.ssa Francesca Coluccio, grazie alla disponibilità di Fra Piergiovanni Sanfilippo, i volontari della Misericordia di Paternò hanno preso in carico la coppia e li hanno accompagnati alla Casa di Accoglienza Santa Maria degli Angeli a Troina.

Lì, hanno trovato un riparo caldo, assistenza e la possibilità di affrontare le difficoltà con un po’ di speranza in più. Questo gesto, semplice ma straordinario, ha trasformato una vicenda di sofferenza in una storia di rinascita.

L’episodio ha suscitato una straordinaria mobilitazione da parte della comunità paternese. In poche ore, molte persone si sono attivate per supportare la coppia in difficoltà, un segnale potente che, nonostante le sfide del nostro tempo, l’empatia e il senso di comunità sono ben lontani dal scomparire.

Questo episodio ci invita a riflettere sul nostro ruolo nella società. Ogni piccolo gesto può fare la differenza. Anche se non possiamo risolvere tutti i problemi, possiamo contribuire a rendere il mondo un posto migliore, un aiuto alla volta.

Un sentito grazie alla Misericordia di Paternò e a tutti coloro che hanno partecipato a questo gesto di solidarietà. La storia di questa coppia, salvata dall’indifferenza grazie al calore umano della comunità, rimarrà un esempio di come l’amore per il prossimo possa trasformare anche le notti più gelide in momenti di autentica rinascita.