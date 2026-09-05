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PATERNÒ, LA NUBE DI CENERE DELL’ETNA TORNA A FARSI VEDERE SOPRA LA CITTÀ

Le nuove immagini scattate oggi mostrano ancora la nube vulcanica ben visibile dal territorio di Paternò. Il fenomeno è legato all’attività dell’Etna, che continua a essere monitorata

A cura di Redazione Redazione
05 settembre 2026 19:00
PATERNÒ, LA NUBE DI CENERE DELL’ETNA TORNA A FARSI VEDERE SOPRA LA CITTÀ -
Paternò
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PATERNÒ – La nube di cenere dell’Etna torna a farsi vedere con evidenza anche nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 5 settembre, sopra Paternò.

Le nuove immagini mostrano la nube vulcanica che si staglia nel cielo in direzione dell’Etna, rendendo il fenomeno particolarmente evidente anche a distanza dal vulcano.

L’attività dell’Etna continua a essere monitorata dall’INGV, mentre la dispersione della cenere resta legata soprattutto alle condizioni del vento e all’intensità delle emissioni. La direzione della nube può quindi variare rapidamente nel corso della giornata.

Per i cittadini di Paternò, il fenomeno è soprattutto visibile a occhio nudo, con la nube che appare sopra la città e sullo sfondo del vulcano.

Le immagini del tardo pomeriggio documentano così un nuovo momento dell’attività dell’Etna, ancora una volta ben visibile dal territorio di Paternò.

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