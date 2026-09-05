PATERNÒ, AL VIA OGGI IL TRIDUO PER MARIA SANTISSIMA BAMBINA: FESTA MARTEDÌ 8 SETTEMBRE

Tre giorni di preparazione nella chiesa di Sant’Antonio Abate. Martedì le celebrazioni solenni e la venerazione dell’antica tavola della Madonna Nera recentemente restaurata

PATERNÒ – Prendono il via oggi, sabato 5 settembre, i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Bambina, promossi dalla comunità della Parrocchia Santa Maria dell’Alto, nell’ambito dell’Arcidiocesi Metropolitana di Catania.

Anche quest’anno la comunità parrocchiale rinnova la propria devozione alla Vergine Santissima Bambina nella chiesa di Sant’Antonio Abate, sede cittadina del culto.

Da oggi e fino a lunedì 7 settembre si svolgerà il triduo di preparazione, che avrà come tema “Maria, il modello magnifico di umanità che Dio vuole per ciascuno di noi”.

Nelle tre giornate, alle 17.45, nella chiesa di Sant’Antonio Abate, è prevista la recita del Santo Rosario e della Coroncina a Maria Santissima Bambina. Alle 19 seguirà la Solenne Celebrazione Eucaristica.

Il momento centrale dei festeggiamenti sarà martedì 8 settembre, giorno dedicato alla Beata Vergine Maria Nascente, titolare della Parrocchia e del Capitolo dell’Insigne Collegiata di Santa Maria dell’Alto.

La giornata di festa inizierà alle 8 con lo sparo di bombe dal Castello Normanno e con il suono festoso delle campane della chiesa di Sant’Antonio Abate, per annunciare alla città l’inizio delle celebrazioni.

Quest’anno, nel pomeriggio, non è prevista la tradizionale processione fino alla chiesa dell’ex Monastero della Santissima Annunziata, in piazza Indipendenza. Una scelta legata alla volontà di dare particolare rilievo all’antichissima tavola della Madonna Nera, recentemente restaurata, che sarà esposta e venerata in occasione della festa.

Alle 18.30, nella chiesa dell’ex Monastero della Santissima Annunziata, sarà recitato il Santo Rosario, mentre alle 19 avrà inizio la Solenne Celebrazione Eucaristica capitolare, presieduta dal Rev.do Vincenzo Savio, Canonico Nicolosi, parroco della Comunità ecclesiale di Ragalna.

Al termine della celebrazione è previsto l’Atto di affidamento alla Vergine Santissima.

IL PROGRAMMA

Sabato 5, domenica 6 e lunedì 7 settembre – Triduo

Ore 17.45 – Nella chiesa di Sant’Antonio Abate, recita del Santo Rosario e della Coroncina a Maria Santissima Bambina.

Ore 19.00 – Solenne Celebrazione Eucaristica.

Martedì 8 settembre – Solennità della Beata Vergine Maria Nascente

Ore 8.00 – Sparo di bombe dal Castello Normanno e suono delle campane per annunciare alla città il giorno della festa.

Ore 8.15 – Nella chiesa di Sant’Antonio Abate, recita del Santo Rosario.

Ore 9.00 – Celebrazione Eucaristica.

Ore 10.30 – Celebrazione Eucaristica.

Ore 18.30 – Nella chiesa dell’ex Monastero della Santissima Annunziata, recita del Santo Rosario.

Ore 19.00 – Solenne Celebrazione Eucaristica capitolare, presieduta dal Rev.do Vincenzo Savio, Canonico Nicolosi, parroco della Comunità ecclesiale di Ragalna.

Al termine, Atto di affidamento alla Vergine Santissima.