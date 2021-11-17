95047

PATERNO': LA NUOVA GIUNTA DEL SINDACO NASO. I NOMI E LE DELEGHE

È stato pubblicato il decreto del sindaco che nomina il vice sindaco, la giunta e attribuisce le diverse deleghe.La nuova giunta è composta da : Mannino Ignazio, nato a Paternò il 02/10/1981;Chirielei...

A cura di Redazione Redazione
17 novembre 2021 10:38
È stato pubblicato il decreto del sindaco che nomina il vice sindaco, la giunta e attribuisce le diverse deleghe.

La nuova giunta è composta da :

  •  Mannino Ignazio, nato a Paternò il 02/10/1981;
  • Chirieleison Francesca Caterina Rita, nata a Paternò il 30.04.1968;
  • Gulisano Luigi, nato a Paternò il 24.10.1975;
  • Faranda Roberto, nato a Paternò il 21.12.1970;
  • Cirino Pietro, nato a Paternò il 22.01.1965;
  • Comis Salvatore, nato a Paternò il 25.06.1975
  • VICE SINDACO IGNAZIO MANNINO

DELEGHE ASSESSORIALI:

MANNINO IGNAZIO
Vice Sindaco
Urbanistica- Piano Regolatore Generale - Bilancio -
Programmazione - Tributi – Patrimonio

CHIRIELEISON FRANCESCA CATERINA MARIA RITA
Assessore
Servizi Sociali - Istruzione - Pari Opportunità –
Sanità

GULISANO LUIGI
Assessore
Lavori Pubblici - Ecologia - Pubblica Illuminazione
Interventi Edilizia Scolastica - Impianti - C.E.D.-
Ambiente e Verde Pubblico

FARANDA ROBERTO
Assessore
Attività Produttive - Manutenzioni –Servizi
Cimiteriali

CIRINO PIETRO
Assessore
Politiche Agricole ed Imprenditoriali – Politiche del
Lavoro e Sviluppo Locale – Aree ex A.S.I. e Z.E.S.

COMIS SALVATORE
Assessore
Sport - Spettacolo - Polizia Municipale - Viabilità e Randagismo

