PATERNO': LA NUOVA GIUNTA DEL SINDACO NASO. I NOMI E LE DELEGHE

È stato pubblicato il decreto del sindaco che nomina il vice sindaco, la giunta e attribuisce le diverse deleghe.La nuova giunta è composta da : Mannino Ignazio, nato a Paternò il 02/10/1981;Chirielei...

A cura di Redazione 17 novembre 2021 10:38

