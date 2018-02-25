PATERNO': La partita Scordia-Paterno', oggi pomeriggio in diretta video alla biblioteca
A cura di Redazione
25 febbraio 2018 12:37
La partita di calcio Scordia-Paterno' sara' trasmessa in diretta alle ore 15.00 da uno schermo gigante allestito presso la biblioteca comunale G.B. Nicolosi di via Monastero
Lo comunica il l Sindaco Nino Naso, attraverso la sua pagina social, dando appuntamento ai tifosi rossoazzurri, che avranno così la possibilità' di seguire la paritita in tempo reale, in considerazione del fatto che e' stata loro vietata la trasferta.