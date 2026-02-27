Paternò, la Pro Loco replica alla relazione prefettizia: “Non abbiamo organizzato la festa di Santa Barbara 2024”

Nel rispetto della trasparenza e della verità dei fatti, la Pro Loco APS di Paternò ha ritenuto doveroso fornire alcuni chiarimenti ufficiali alla cittadinanza e agli organi di informazione.

In riferimento a quanto riportato nella relazione prefettizia che ha portato allo scioglimento del Comune di Paternò, l’associazione evidenzia che alcune affermazioni contenute nel documento non corrisponderebbero alla realtà dei fatti, come risulterebbe dalla documentazione ufficiale e dagli atti formalmente adottati.

La Pro Loco precisa inoltre che, per l’anno 2024, non ha organizzato la festa di Santa Barbara. Pertanto, secondo quanto dichiarato, le notizie che la coinvolgerebbero in merito a tale evento non sarebbero fondate.

L’associazione sottolinea anche di non essere stata ascoltata prima della redazione del provvedimento e ritiene che alcune ricostruzioni non siano supportate da un’adeguata verifica documentale.

La Pro Loco ribadisce di aver sempre operato nel rispetto della normativa vigente, con correttezza amministrativa e spirito di collaborazione istituzionale, confermando il proprio impegno esclusivo a favore della comunità e nel rispetto del proprio statuto.

Per tutelare la propria onorabilità e reputazione, l’associazione ha presentato formale querela presso l’Autorità giudiziaria, tramite i propri legali, allegando la documentazione ritenuta utile a sostegno delle proprie ragioni.

Ogni rappresentazione ritenuta non corrispondente ai fatti documentati sarà valutata nelle sedi competenti. L’associazione confida nel lavoro della magistratura affinché venga fatta piena chiarezza.

Infine, la Pro Loco auspica che l’informazione possa sempre ispirarsi a criteri di accuratezza, equilibrio e verifica dei fatti, nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza.