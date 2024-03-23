PATERNO’: LA REPLICA DELL’ASSESSORE COMIS SULLE SEGNALAZIONI DEL CIMITERO

Riceviamo una nota dell’assessore del Comune di Paternò, Salvatore Comis, in merito ai problemi segnalati al cimitero Nella nota, l’assessore specifica che parte dei lavori sono stati realizzati circ...

Riceviamo una nota dell’assessore del Comune di Paternò, Salvatore Comis, in merito ai problemi segnalati al cimitero

Nella nota, l’assessore specifica che parte dei lavori sono stati realizzati circa un anno fa, e non 7 anni fa come segnalato dall’utente.

Inoltre, da qualche giorno è stato affidato un nuovo incarico ad una ditta che ha già eseguito alcuni sopralluoghi per la sistemazione e il ripristino delle balate.

A tal scopo l’assessore comunica che le persone interessate all’eventuale ripristino possono contattare gli uffici preposti o lo stesso assessore, che sta seguendo l’iter dei lavori.