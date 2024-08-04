PATERNÒ. LA SEGNALAZIONE: DA GIORNI IL CANCELLO DELLA VILLA COMUNALE MONCADA RIMANE APERTO ANCHE DI NOTTE

Negli ultimi giorni, i cancelli della villa comunale Moncada di Paternò sono rimasti aperti anche durante le ore notturne, sollevando preoccupazioni tra i residenti della zona. Normalmente, il giardin...

Negli ultimi giorni, i cancelli della villa comunale Moncada di Paternò sono rimasti aperti anche durante le ore notturne, sollevando preoccupazioni tra i residenti della zona.

Normalmente, il giardino Moncada chiude alle 21, offrendo sicurezza e tranquillità ai cittadini.

A segnalare l'anomalia alla nostra redazione sono stati i residenti di via Vittorio Emanuele, che hanno notato un flusso continuo di persone all'interno del parco anche di notte.

Una foto scattata questa notte testimonia che gli ingressi rimangono aperti 24 ore su 24, creando disagi e timori per la sicurezza del quartiere.

La situazione è stata riportata al Comune e agli esponenti della giunta comunale, ma fino ad ora non sono state prese misure per risolvere il problema.

Gli abitanti della zona chiedono interventi rapidi per ripristinare gli orari di chiusura abituali e garantire così maggiore sicurezza e serenità a tutta la comunità.

I cittadini auspicano che le autorità locali prendano in considerazione le loro preoccupazioni e agiscano prontamente per risolvere una situazione che potrebbe peggiorare col passare del tempo.