PATERNO': LA SEGNALAZIONE DEI GENITORI, PROCESSIONARIE NEL GIARDINO DELLA SCUOLA

I genitori dei bambini che frequentano la scuola Don Lorenzo Milani di Paternò, situata nel viale Kennedy, si trovano nuovamente ad affrontare la difficile sfida della disinfestazione dalla presenza d...

I genitori dei bambini che frequentano la scuola Don Lorenzo Milani di Paternò, situata nel viale Kennedy, si trovano nuovamente ad affrontare la difficile sfida della disinfestazione dalla presenza della processionaria.

Questo problema ricorrente richiede un intervento urgente da parte delle autorità competenti, e i genitori stanno facendo tutto il possibile per far pervenire il loro messaggio alle persone responsabili.

La processionaria del pino rappresenta una minaccia per la salute e la sicurezza dei bambini, poiché i suoi peli urticanti possono causare reazioni allergiche e problemi respiratori.

È quindi fondamentale adottare misure preventive per proteggere gli studenti e garantire un ambiente sicuro e salubre all'interno della scuola.

I genitori chiedono con urgenza che venga messo in atto un piano di disinfestazione efficace e tempestivo per contrastare la presenza della processionaria e assicurare la tranquillità e il benessere dei loro figli.

Si spera che questo appello possa sensibilizzare chi di dovere affinché venga presa al più presto una soluzione concreta a questo problema ricorrente. I genitori della scuola Don Lorenzo Milani ringraziano anticipatamente per qualsiasi aiuto e supporto possa essere offerto in questa importante battaglia per la sicurezza e il benessere dei loro figli.