PATERNO’, LA STAMPA LOCALE NON E’ TUTTA UGUALE

Apprendiamo dagli altri organi di stampa, locali e non, di una riunione avvenuta stamattina proprio dai rappresentanti delle testate locali e non, con il sindaco Nino Naso.

La nostra testata, www.95047.it REGOLARMENTE REGISTRATA AL TRIBUNALE, come previsto dalle normative, e soprattutto con SEDE A PATERNO’, a differenza di altre testate che parlano della nostra città, ma hanno sede legale in altri Comuni, e si occupano anche di altri territori, INSPIEGABILMENTE NON E’ STATA INVITATA, trovandosi DISCRIMINATA in una campagna di informazione, quella della raccolta differenziata, di grande importanza per la città perché potrebbe portare ad un calo dei costi nella gestione dei rifiuti.

Ringraziamo di cuore chi NON CI HA CONSIDERATO, e RIBADIAMO, come fatto da 3 anni a questa parte, che l’unico interesse della nostra testata è quello di fare informazione, e collaborare alla crescita del nostro territorio. Tanto si doveva per lealtà nei confronti dei Nostri lettori.

Il Direttore Luigi Saitta

Alla nostra nota, il Comune ha immediatamente risposto, comunicando che gli uffici preposti hanno inviato un mail di invito anche alla nostra testata, inviando una copia della stessa poco fa. Purtroppo, forse a causa di qualche problema, la mail in questione non ci è mai arrivata.