Paternò, “L’acqua è un diritto, non un lusso”: l’associazione “L’Aria Nuova” lancia l’allarme sulle nuove tariffe idriche

“L’acqua è un diritto, non un lusso”: l’associazione “L’Aria Nuova” lancia l’allarme sulle nuove tariffe idriche

“L’acqua è vita, è un bene pubblico essenziale, non un lusso.”

Con queste parole l’associazione L’Aria Nuova interviene sul tema delle nuove tariffe idriche e sul rischio di un forte aumento delle bollette, a seguito dell’attivazione dell’ATO Acque e delle proposte dell’Autorità Territoriale Idrica (ATI) di Catania.

Secondo l’associazione, il rischio di un incremento “esorbitante e imminente” delle tariffe è concreto, con aumenti fino al 400% rispetto ai costi attuali. Una prospettiva che, se confermata, avrebbe effetti pesantissimi su famiglie, cittadini e imprese.

“Ricordiamo bene – sottolinea L’Aria Nuova – cosa accadde circa vent’anni fa con la creazione dell’ATO Rifiuti: costi alle stelle e peggioramento del servizio. Non possiamo permettere che la storia si ripeta.”

L’associazione denuncia inoltre come gli sprechi, le inefficienze e i mancati investimenti degli ultimi decenni non possano oggi ricadere sulle spalle dei cittadini. “Non accetteremo passivamente questa deriva economica e sociale, né il silenzio che la sta accompagnando”, si legge nella nota.

Per questo, L’Aria Nuova annuncia la convocazione di un’assemblea pubblica cittadina, con l’obiettivo di aprire un confronto trasparente e condiviso sul tema.

All’incontro saranno invitati tutti gli attori economici e sociali della provincia – imprese, associazioni, sindacati, tecnici, amministratori, rappresentanti dell’ATO Acque e politici – “per capire cosa bolle in pentola” e garantire ai cittadini piena informazione.

L’associazione evidenzia anche la difficile situazione finanziaria in cui già versano molti Comuni: “Non possono e non devono essere ulteriormente aggravati, perché tutto ciò si ripercuoterebbe ancora una volta sui cittadini”.

In chiusura, L’Aria Nuova rilancia l’appello alla partecipazione: