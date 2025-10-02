Paternò, ladri in azione nella notte in piazza Indipendenza, tracce di sangue a terra

A Paternò si registra un nuovo episodio che va ad arricchire la già lunga scia di fatti di cronaca che hanno interessato la città negli ultimi mesi. Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie...

Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie e in attesa di conferme ufficiali, ignoti avrebbero preso di mira una tabaccheria situata nella centralissima piazza Indipendenza, molto probabilmente durante la notte appena trascorsa.

Questa mattina sul posto sono intervenuti i Carabinieri, chiamati a effettuare i rilievi e a raccogliere gli elementi utili alle indagini. A terra sono state notate numerose macchie di sangue, circostanza che lascia pensare che uno o più componenti del gruppo di ladri possano essersi feriti nel corso dell’azione criminosa.

L’ipotesi resta al momento probabile, ma non ancora confermata dalle fonti ufficiali.

Non è chiaro se i malviventi siano riusciti ad entrare nei locali della tabaccheria né quale possa essere l’entità dell’eventuale bottino. Gli inquirenti stanno quindi lavorando per stabilire con precisione cosa sia accaduto, e per ricostruire passo dopo passo l’esatta dinamica del tentato colpo.

Le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini e si avvarranno anche delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire dettagli preziosi per individuare i responsabili e chiarire le modalità con cui il raid è stato messo a segno.

L’episodio ha inevitabilmente suscitato preoccupazione tra i residenti e i commercianti del centro cittadino, che ancora una volta si trovano a fare i conti con azioni criminose che minano il senso di sicurezza collettiva e creano forte allarme sociale.