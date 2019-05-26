A PATERNO', L’AFFLUENZA DEFINITIVA NON ARRIVA AL 40%
Si sono concluse le operazioni di voto, con la chiusura dei seggi alle ore 23
Soltanto 14.562 votanti su 38.276 iscritti hanno espresso il proprio parere sulle Elezioni Europee 2019 a Paternò.
Il dato definitivo si ferma al 38,04%.
Gli uomini che hanno votato sono stati 7641 su 18386 ( 41.56% )
Le donne 6921 su 19890 (34.80% )
Le prime proiezioni sui risultati delle elezioni, forniti dai diversi istituti demoscopici per i programmi televisivi:
Quorum/YouTrend per Sky Tg24,
Intention poll di Tecnè per Mediaset
Instant poll di Swg per La7
exit poll di Opinio per Rai.